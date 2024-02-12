أرقام تاريخية لكوت ديفوار بعد حصد لقب أمم أفريقيا

2024-02-12 05:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب كوت ديفوار، أرقاما مميزة، بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في بلاده.وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، على ملعب "الحسن واتارا" في المباراة النهائية.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح منتخب كوت ديفوار أول فريق في كأس الأمم الأفريقية يحتل المركز الثالث في مجموعته ويحقق لقب البطولة.أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فأشارت إلى أن هذه المرة هي ال12 في التاريخ، التي تحقق فيها الدولة المضيفة لقب كأس الأمم الأفريقية، والأولى منذ أن حققها منتخب مصر عام 2006.وأضافت الشبكة، أن سيباستيان هالر، مهاجم كوت ديفوار، هو أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية، علما بأن الفريق توج باللقب مرتين من قبل بركلات الترجيح.كما أصبح إيمرس فاي، مدرب كوت ديفوار، أول مدرب يفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، دون أن يبدأ النسخة كمدرب لفريقه.