2024-02-12 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، هذه الليلة، هو جريمة مركبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية. وأضافت الحركة في بيان أن “هجوم جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح هذه الليلة، وارتكابه المجازر المروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، والتي […]

ظهرت المقالة حماس: هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح الليلة يعد استمرارا لحرب الإبادة أولاً على ايرث نيوز.