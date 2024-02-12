2024-02-12 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن فرقة تابعة لقوات المدفعية الروسية التي تتبع لمجموعة القوات الغربية نحجت بدك مواقع تابعة للقوات المدفعية الأوكرانية على محور كوبيانسك. وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه “في مناطق الجبهة على محور كوبيانسكي، كشفت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة القوات الغربية أثناء المعارك مواقع للمدفعية الأوكرانية، وبعد […]

ظهرت المقالة المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك أولاً على ايرث نيوز.