مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطيرة بمعارك جنوب قطاع غزة

2024-02-12 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة ضابطين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة. ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي، فإن اللواء عدي الدور 21 عاما من حيفا، مقاتل بوحدة ماجلان، لواء الكوماندوز والمقدم (احتياط) ألون كلاينمان، 21 عاما من تل أبيب، مقاتل احتياط في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، […]

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