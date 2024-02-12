2024-02-12 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين ، اعتقال 7 معقبين بتهمة استغلال المواطنين في اصدار الجواز الالكتروني. وذكرت الوكالة في بيان تلقته “ايرث نيوز “، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة باستخبارات الجوازات، تلقت معلومات وشكاوى تضمنت قيام مجموعة من الاشخاص تحت عنوان ( معقب ) باستغلال المواطنين وايهامهم باصدار جواز […]

ظهرت المقالة بتهمة استغلال المواطنين في اصدار الجواز الالكتروني..اعتقال 7 معقبين أولاً على ايرث نيوز.