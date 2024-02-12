2024-02-12 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا، ويستمر حجم التجارة بين الجانبين في الانخفاض. وأضاف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: “من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا. لقد سلكت بروكسل طريق الحرب الاقتصادية، وفرضت عقوبات لا نهاية […]

ظهرت المقالة الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا مهما لروسيا أولاً على ايرث نيوز.