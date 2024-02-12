2024-02-12 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصلت الوفود البرلمانية المصرية واليمنية، اليوم الإثنين، إلى بغداد. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد” ايرث نيوز” أن “الوفد البرلماني المصري والوفد اليمني، وصلا إلى بغداد”.وأضاف، أن “الوفود ستشارك في اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي، والمقرر انعقاده في بغداد يوم غد الثلاثاء”.

ظهرت المقالة الوفدان المصري واليمني يصلان إلى بغداد للمشاركة في اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي أولاً على ايرث نيوز.