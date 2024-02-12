الدفاع توجه دعوة للمتقدمين إلى الدورة (114)

2024-02-12 07:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، دعوة للمتقدمين إلى الدورة (114).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "على المتقدمين للدورة (114) كلية عسكرية والذين اجتازوا الفحص الطبي الحضور الى الكلية العسكرية في الرستمية لغرض اجراء فحص اللياقة البدنية وحسب الأرقام التعريفية التي تم تزويدهم بها والمرافقة طياً والمؤشر تواريخ الحضور ازاء كلا منهم".

واضافت أنه "على المتقدمين الحضور مستصحبين معهم التجهيزات الرياضية مع مراعات معاير النجاح المعتمدة في الاختبار وكما مبين ادناه:

1. اختبار السرعة 100 متر:

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان يجتاز المسافة بوقت 13.59 ثانية .

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان يجتاز المسافة بوقت 11.90 ثانية.

2. اختبار السحب للأعلى (العقلة):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان ينفذ (5) عداة .

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان ينفذ (15) عداة.

3. اختبار التوازن (الجسر الطيار):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب الصعود لنصف المسافة.

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب الصعود والنزول كاملاً.

4. اختبار الاسناد الامامي (شناو):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان ينفذ (32) تكرارا.

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان ينفذ (57) تكرارا.

5. اختبار تمرين البطن (شناو المعدة):

ت‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان ينفذ (42) تكرارا.

ث‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان ينفذ (75) تكرارا.

6. اختبار الضاحية (ركض 2400 متر):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان يجتاز المسافة بوقت 12.25 دقيقة.

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان يجتاز المسافة بوقت 8.00 دقيقة.