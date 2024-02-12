مفتن يتعهد بإسناد الاتحادات الفاعلة صاحبة الإنجاز الخارجي

2024-02-12 07:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، عزم اللجنة والمكتب التنفيذي على متابعة وإسناد جميع الاتحادات سعياً للنهوض بواقع الرياضة والوصول الى منصات التتويج في الاستحقاقات الخارجية،جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر اللجنة رئيسي الاتحاد العراقي للكرة المصغرة والملاكمة السومرية.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وزملاءه في المكتب التنفيذي يسعون للنهوض بالعمل الأولمبي الوطني ومتابعة وإسناد جميع الاتحادات الرياضية الوطنية، الأولمبية وغير الأولمبية، ودعم الفاعلة منها خصوصاً التي ترتقي بعملها ويحقق رياضيوها أداءً ونتائج جيدة في الاستحقاقات الخارجية الرسمية".