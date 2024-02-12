القاضي زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش

2024-02-12 07:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاثنين رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له".

واضاف، أن "القاضي زيدان استلم ريتشر تقرير هيكلة ديوان بيت المال (2014-2017) لتنظيم داعش والأدلة الرئيسية التي اعتمد عليها التقرير".

من جهته، أعرب فريق الدعم الخاص عن "شكره لقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات لما قدمه من دعم إلى محققي الفريق في أنجاز التقرير".



