2024-02-12 07:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعتبر مجلس محافظة البصرة، اليوم الإثنين (12 شباط 2024) ان العمل الذي ينتظره ليس سهلا وتملؤه التحديات والصعوبات، مؤكدا عزمه العمل بيد واحدة مع ادارة المحافظة للمضي بتمشية عمل الحكومة المحلية.

وقال نائب رئيس المجلس اسامة السعد لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة المحلية شكلت بشكل توافقي وجميع الكتل ابدت دعمها للمضي بخدمة المحافظة"، معتبرا ان "نواب المحافظة سيكون لهم عمل كبير في تسهيل وصول موازنات المحافظة سيما بعد ان مررت موازنات 2023- 2024 - 2025 وعليه فأن جميع استحقاقات البصرة لايمكن تاخيرها".

واضاف ان "البصرة لديها موازنات متنوعة من تنمية الاقاليم ومنافذ حدودية وعليه ستكون هناك عدة ابواب للصرف المالية لتمشية عمل المحافظة دون تاخير المشاريع".

وصوت مجلس محافظة البصرة الجديد، يوم الاثنين الماضي، على اختيار خلف البدران رئيساً للمجلس، وهو من تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري، فيما انتخب أسامة السعد عن كتلة "تصميم" بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني، نائباً لرئيس المجلس.

وصوت المجلس في الجلسة ذاتها بالإجماع على اختيار أسعد العيداني محافظاً للبصرة لولاية ثانية.