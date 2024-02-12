2024-02-12 07:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القبض على متهمين اثنين بقضايا القتل والمخدرات في بغداد وسامراء. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثامن عشر وبالإشتراك مع الجهد الاستخباري ومكتب مكافحة إجرام الكرامة في مدينة الصدر ببغداد من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (406 […]

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