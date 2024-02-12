2024-02-12 07:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاثنين رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له”. واضاف، أن […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى يتسلم تقرير هيكلة ديوان بيت المال لداعش الإرهابي أولاً على ايرث نيوز.