2024-02-12 07:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO، اليوم الاثنين، بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية. وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت “تقريرا عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن”. وأضافت أن “القبطان […]

ظهرت المقالة البحرية البريطانية ترصد هجوما بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن أولاً على ايرث نيوز.