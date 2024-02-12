2024-02-12 07:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تختتم مباريات الجولة 13 من دوري نجوم العراق، بإقامة مباراتين اليوم الأثنين. وفي المباراة الأولى، يواجه النفط فريق النجف على ملعب بغداد عند الساعة الثانية ظهراً، إذ يحتل فريق النفط المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يقف فريق النجف في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة. وفي المباراة الثانية، يلاعب أربيل ضيفه نوروز […]

ظهرت المقالة الجولة 13 من دوري النجوم تختتم اليوم بإقامة مباراتين أولاً على ايرث نيوز.