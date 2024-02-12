طقس العراق.. أمطار وسيول ورياح قوية تستمر حتى شهر رمضان

2024-02-12 07:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، من سيول ورياح قوية مع توقعات وصول منخفض ممطر يضرب البلاد على مدى أيام.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تترقب منخفض ممطر عالي الفعالية، يبدأ صباح الأربعاء يستمر لمدة يومين، مؤدياً إلى تساقط أمطار مختلفة الشدة في كافة محافظات البلاد".

وحذر الزيادي، من "سيول محتملة في مدن كركوك، السليمانية، شمال تكريت وشرقها، تم ينحسر المنخفض الجوي مساء الخميس، فيما ستعود المنخفضات الممطرة مطلع الأسبوع القادم مجدداً، وتبدأ من 18 وحتى 21 شباط الحالي، تترافق بهطول الأمطار".

وتوقع الزيادي استمرار المنخفضات الماطرة، المترافقة بالرياح القوية، وتراكم الثلوج فوق الجبال، حتى شهر رمضان المقبل، الذي يبدأ في 11 آذار 2024.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد، يوم السبت، منخفضا جويا جديدا تساقطت معه الأمطار