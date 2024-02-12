السوداني يلغي زيارته إلى الإمارات ويعتذر لرئيسها

2024-02-12 07:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول، عن إلغاء رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارته المقررة إلى الإمارات، يوم الاثنين.

واخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ألغى زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، دون معرفة أسباب إلغاء الزيارة..

وبين المصدر، أن السوداني قدم اعتذاره لرئيس الإمارات.

يشار الى ان القمة العالمية للحكومات هو حدث سنوي يقام في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.