الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدورة (114) في الكلية العسكرية

2024-02-12 07:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، دعوة الى المتقدمين للدورة 114 في الكلية العسكرية لغرض اجراء فحص اللياقة البدنية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة تدعو المتقدمين للدورة (114) كلية عسكرية والذين اجتازوا الفحص الطبي الحضور الى الكلية العسكرية في الرستمية لغرض اجراء فحص اللياقة البدنية وحسب الأرقام التعريفية التي تم تزويدهم بها والمرافقة طياً والمؤشر تواريخ الحضور ازاء كلا منهم مستصحبين معهم التجهيزات الرياضية مع مراعات معاير النجاح المعتمدة في الاختبار وكما مبين ادناه:

1. اختبار السرعة 100 متر:

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان يجتاز المسافة بوقت 13.59 ثانية .

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان يجتاز المسافة بوقت 11.90 ثانية.

2. اختبار السحب للأعلى (العقلة):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان ينفذ (5) عداة .

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان ينفذ (15) عداة.

3. اختبار التوازن (الجسر الطيار):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب الصعود لنصف المسافة.

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب الصعود والنزول كاملاً.

4. اختبار الاسناد الامامي (شناو):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان ينفذ (32) تكرارا.

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان ينفذ (57) تكرارا.

5. اختبار تمرين البطن (شناو المعدة):

ت‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان ينفذ (42) تكرارا.

ث‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان ينفذ (75) تكرارا.

6. اختبار الضاحية (ركض 2400 متر):

أ‌. لكي يحصل الطالب على درجة 50 % وهي اقل علامة للنجاح يجب ان يجتاز المسافة بوقت 12.25 دقيقة.

ب‌. لكي يحصل الطالب على درجة 100% وهي اعلى علامة يمكن تحقيقها يجب ان يجتاز المسافة بوقت 8.00 دقيقة