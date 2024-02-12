2024-02-12 08:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، إنقاذ حياة فتاة حاولت الانتحار غرقاً عبر القاء نفسها في النهر في قضاء الحي بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "احد المنتسبين في عقود الشرطة المنسوب إلى قسم شرطة النجدة وبموقف شجاع وبطولي، تمكن من إنقاذ فتاة رمت نفسها الى داخل النهر بقصد الانتحار في قضاء الحي بمحافظة واسط".

وأوضح البيان، انه "تم مشاهدتها من قبل عناصر الدورية وعلى الفور توجه المنتسب محمد عدنان حسن إلى داخل النهر وانقذها".

وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون ليتم تسليمها إلى ذويها".