اعتقلت 8 مطلوبين.. الديوانية تنفذ حملة واسعة لحصر السلاح المنفلت

2024-02-12 08:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، اعتقال 8 مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بتوجيه شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، نفذت قوة مؤلفة من ( الفوج التكتيكي، مكافحة الأرهاب، مركز شرطة الصلاحية ) ضمت عدد من الضباط والمنتسبين حملة أمنية واسعة النطاق في ناحية الصلاحية والمناطق المحيطة بها"، مشيرًة أن "العملة شارك فيها عدد كبير من الضباط والمنتسبين ، عن طريق نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش للبحث عن المطلوبين ومحاصرة السلاح المنفلت ، وتفتيش العجلات والاشخاص أضافة إلى تدقيق أسماء المطلوبين".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن القاء القبض على ٨ اشخاص وضبط كميات مختلفة من الأسلحة، فيما تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".