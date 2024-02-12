2024-02-12 08:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق الألماني إلكاي جوندجان، نجم وسط برشلونة، رقما لأول مرة في مسيرته، خلال مواجهة غرناطة، أمس الأحد، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن مباريات الجولة 24 لليجا.

وصنع جوندوجان، مساء امس الاحد، الهدف الثاني للبارسا الذي سجله زميله روبرت ليفاندوفسكي، ليمنح الفريق الكتالوني التعادل (2-2).

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوندوجان وصل إلى تمريته الحاسمة رقم 10 مع برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات.

وأشارت الشبكة، إلى أن هذه المرة الأولى في مسيرة جوندوجان، التي يصل فيها إلى هذا العدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد.

وانضم جوندوجان لصفوف برشلونة في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات