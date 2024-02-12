إصابة 6 أشخاص بنزاعين مسلحين في بغداد

2024-02-12 08:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بإصابة 6 أشخاص بنزاعين مسلحين بمنطقتين متفرقتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً استخدم فيه تبادل اطلاق نار ورمانة يدوية ضمن منطقة الطالبية شرقي بغداد، ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص من اطراف النزاع الذي لم تعرف اسبابه".

واضاف، ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واعتقلت عدداً من المتسببين بالنزاع وتم ايداعهم التوقيف".

وفي السياق، أشار المصدر، إلى "قيام 3 أشخاص اقارب احدهم موظف في وزارة النفط بالاعتداء بالآلات الجارحة واطلاق النار على ثلاثة منازل سكنية بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول امرأة، ضمن منطقة حسينية المعامل ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص بجروح مختلفة".

وتابع المصدر ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت 5 اشخاص من مسببي الاعتداء".