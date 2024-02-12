2024-02-12 08:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح النائب الأول للمبعوث الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن جميع الظروف مهيأة لبدء تحكيم ضد الولايات المتحدة لكن الأمين العام أنطونيو غوتيريش متردد في ذلك. جاء ذلك في مقابلة لبوليانسكي مع وكالة “نوفوستي”، حيث تابع أن جميع الظروف مهيأة للأمم المتحدة كي تبدأ إجراءات التحكيم ضد الولايات المتحدة لعدم إصدارها […]

ظهرت المقالة بعثة روسيا في الأمم المتحدة: غوتيريش يتردد في التحكيم ضد واشنطن أولاً على ايرث نيوز.