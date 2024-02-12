2024-02-12 08:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مديرية شرطة شمالي محافظة البصرة. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، افتتح اليوم، مديرية شرطة شمالي محافظة البصرة في قضاء الدير”. واضاف البيان ان “أفتتاح المديرية جاء لتعزيز الأمن والإستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين في القضاء”.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يصل البصرة ويعقد اجتماعا مع القيادات الامنية في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.