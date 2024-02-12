2024-02-12 08:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب، الإثنين، في تعاملات متواضعة بسبب عطلات مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسبوع حافل بالبيانات. واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولار للأوقية ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات بحلول الساعة 0523 بتوقيت غرينتش. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولار للأونصة. […]

ظهرت المقالة أسعار الذهب مستقرة مع تحول التركيز للفيدرالي الأميركي أولاً على ايرث نيوز.