2024-02-12 08:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصيب ثلاثة اشخاص باطلاق نار في بغداد اليوم الاثنين، بسبب خلاف على “امرأة”. وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “٣ اشخاص اقارب احدهم منظف في وزارة النفط قاموا بالاعتداء بالالات الراضة واطلاق النار على ٣ دور سكنية بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول “امرأة” ضمن منطقة حسينية المعامل ببغداد”. واضاف المصدر: “ما […]

ظهرت المقالة بسبب خلاف على امرأة.. إصابة ثلاثة اشخاص بأطلاق نار في بغداد والقوات الامنية تتدخل أولاً على ايرث نيوز.