2024-02-12 08:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، استقرارا على ارتفاع ليصل لأكثر من 153 ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة ببغداد سجل اليوم الاثنين، 153.250 دينار لكل 100 $".

أما سعر الشراء فقد بلغ "152.250 دينار مقابل كل 100 $".

وكانت "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، قد بلغت أمس الاحد، 153.500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152.250 دينار لكل 100 دولار".