مكافحة الإرهاب يطيح بأحد أهم تجار المخدرات في البصرة

2024-02-12 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، الإطاحة بأحد أهم تجار المخدرات في محافظة البصرة.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمتابعة دقيقة من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب وبجهود مستمرة، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على أحد أهم تجار المخدرات في البصرة وتم تسليمه الى مديرية المخدرات بالمحافظة".

وأشار الى أن "جهود الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة لدعم العمل الأمني وعلى مدار الساعة".