جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على أحد أهم تجار المخدرات في البصرة

2024-02-12 09:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على أحد أهم تجار المخدرات في محافظة البصرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة دقيقة من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب وبجهود مستمرة، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد أهم تجار المخدرات في محافظة البصرة وتم تسليمه الى مديرية مخدرات البصرة".

وأضاف، أن "الجهود في جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة لدعم العمل الأمني وعلى مدار الساعة".