2024-02-12 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في بغداد وأربيل، اليوم الاثنين، مباراتان لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم.إذ يستقبل فريق النفط ضيفه النجف على ملعب بغداد في تمام الساعة الثانية ظهراً، في مواجهة يسعى من خلالها النفط إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالعلامة الكاملة بغية التقدم نحو المراكز العشرة الأولى في جدول المسابقة، فيما يأمل غزلان البادية في تقديم مستويات جيدة تسهم بحصد ثلاث نقاط جديدة في رحلة الابتعاد عن صراع القاع واستعادة الأمجاد.ويعول غزلان البادية على حنكة المدير الفني عبد الغني شهد وخبرة لاعبيه لا سيما التعاقدات الأخيرة، إذ نجحت الإدارة باستقطاب محمد قاسم والمهاجم محمد داود وعلاء مهاوي وعمر عبد الرحمن ومنتظر ستار والتونسي البشير بن محمد الغرياني والسنغالي ميندي، أملاً بالنهوض بواقع الفريق.وفي المباراة الثانية يحل نوروز ضيفاً على جاره أربيل في مواجهة يبحث فيها ممثل محافظة السليمانية عن إضافة ثلاث نقاط جديدة ومواصلة عروضه القوية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي وضعته ضمن لائحة أندية المقدمة في الدوري، إذ يحتاج إلى الفوز أمام أربيل لبلوغ المربع الذهبي.من جانبه يعول أربيل على عاملي الأرض والجمهور لإيقاف طموحات منافسه، وهو ينظر لمباراة اليوم بمثابة الفرصة المثالية لاستعادة نغمة الانتصارات بعد 3 مباريات غاب عنه الفوز فيها، إذ اكتفى بالتعادل أمام نفط البصرة ونفط ميسان، بينما تكبد خسارة بمواجهة الزوراء.