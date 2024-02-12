الكهرباء العراقية تعرض خططها لرفع معدلات انتاج الطاقة أمام الشركات العالمية

2024-02-12 09:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحضور رسمي رفيع ومشاركة شركات عالمية، انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي التاسع على أرض معرض بغداد الدولي، والذي عرض فيه وزير الكهرباء العراقي خطط وزارته لرفع معدلات انتاج الطاقة.

وتشارك في المعرض الذي يستمر للفترة من ( 12 - 14 / شباط / 2024) أكثر من 180 شركة محلية وعالمية متخصصة في شؤون الطاقة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي كلمة بحفل الافتتاح رحب وزير الكهرباء زياد علي فاضل بالشركات المشاركة في المعرض بنسخته التاسعة، وثمن جهود القائمين عليه، مؤكداً سعي الحكومة العراقية إلى بناء انظمة طاقة مستدامة وموثوقة تراعي المعايير البيئية الملائمة.

وقدم الوزير عرضاً لخطط الوزارة ومشاريعها ضمن المنهاج الحكومي لرفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية من خلال إضافة وحدات انتاجية جديدة، ورفع كفاءة محطات التوليد الغازية بالتحول من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وكذلك تحسين كفاءة اداء المحطات الغازية بإضافة منظومات التبريد واعمال التأهيل والصيانات طويلة الأجل، فضلاً عن ادخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المنتجة".

وتحدث فاضل عن مشاريع الوزارة القادمة وأهمها التحول الذكي في المنظومة الكهربائية وتطبيق الشبكات والعدادات الذكية وأنظمة الدفع الإلكتروني لفواتير إستخدام الكهرباء.

وقال، إن "وزارة الكهرباء نجحت في تحقيق أعلى انتاج للطاقة الكهربائية في تاريخها خلال الصيف الماضي حيث بلغ (26,050) ميغاواط، وتبذل فرقنا الفنية جهوداً كبيرة من أجل زيادة الإنتاج خلال الصيف القادم في حال تحقق استقرار تجهيز الوقود المطلوب".

وعبر الوزير عن تفاؤله في إنجاز خطط الوزارة بدعم ورعاية رئيس مجلس الوزراء ومؤازرة بقية الوزارات والتعاون مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي".

كما قال إن "الحكومة العراقية تسعى إلى بناء انظمة طاقة مستدامة وموثوقة تراعي المعايير البيئية الملائمة".