بمشاركة 180 شركة محلية وعالمية.. إنطلاق معرض "طاقة العراق التاسع"

2024-02-12 09:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إنطلقت، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي التاسع على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة 180 شركة محلية وعالمية.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بحضور رسمي رفيع، إنطلقت اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي التاسع على أرض معرض بغداد الدولي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف معالي وزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وأوضح، أنه "تشارك في المعرض الذي يستمر للفترة من ( 12-14 / شباط / 2024 ) أكثر من 180 شركة محلية وعالمية متخصصة في شؤون الطاقة".

واشار الى أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، رحب بالشركات المشاركة في المعرض بنسخته التاسعة، وثمن جهود القائمين عليه"، مؤكداً "سعي الحكومة العراقية إلى بناء انظمة طاقة مستدامة وموثوقة تراعي المعايير البيئية الملائمة".

ووفقا للبيان، قدم وزير الكهرباء "عرضاً لخطط الوزارة ومشاريعها ضمن المنهاج الحكومي لرفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية من خلال إضافة وحدات انتاجية جديدة، ورفع كفاءة محطات التوليد الغازية بالتحول من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وكذلك تحسين كفاءة اداء المحطات الغازية بإضافة منظومات التبريد واعمال التأهيل والصيانات طويلة الأجل، فضلاً عن ادخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المنتجة".

وكشف فاضل عن "مشاريع الوزارة القادمة وأهمها التحول الذكي في المنظومة الكهربائية وتطبيق الشبكات والعدادات الذكية وأنظمة الدفع الإلكتروني لفواتير إستخدام الكهرباء"، مبيناً أن "الوزارة نجحت في تحقيق أعلى انتاج للطاقة الكهربائية في تاريخها خلال الصيف الماضي حيث بلغ (26,050) ميكاواط، وتبذل فرقنا الفنية جهوداً كبيرة من أجل زيادة الإنتاج خلال الصيف القادم في حال تحقق استقرار تجهيز الوقود المطلوب".

وعبر الوزير عن "تفاءله في إنجاز خطط الوزارة بدعم ورعاية رئيس مجلس الوزراء ومؤازرة بقية الوزارات والتعاون مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي".





