2024-02-12 09:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أصدرت المديرية العامة لأسايش السليمانية، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، خمسة قرارات "مُلزمة" للمتعاملين بالعملات الأجنبية.

وبحسب كتاب صادر عن المديرية، اطلعت عليه "بغداد اليوم" ، انه "يجب على جميع الشركات والمكاتب والتجار والمتعاملين بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي، الالتزام بخمسة قرارات محددة، وإلا فسيواجهون الملاحقة القانونية".

وأضاف البيان، انه "نصت القرارات على عدم التمييز في سعر الصرف بين الدولارات القديمة والجديدة، وكذلك العملات الممزقة والمهشمة بالكامل"، مشددة على "استلام الحوالات المالية من قبل الشخص الوارد اسمه في الحوالة وليس وكيلاً عنه".

وأكد على أن "يكون صاحب الحوالة يحمل هوية أحوال مدنية تثبت هويته عند استلام الحوالة، ويكون الاستلام مباشرة وجهاً لوجه"، محذرة من "التعامل بالعملة الإلكترونية بأي شكل من الأشكال".