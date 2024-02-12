2024-02-12 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية عجلة مدنية ، اليوم الاثنين، على طريق جنوبي لبنان، في هجوم يعتقد أنه استهدف قياديا في حزب الله، حسبما أفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية”. واستهدفت المسيّرة الإسرائيلية عجلة على طريق عام بنت جبيل، بينما أظهرت صور أن المركبة تعرضت لأضرار كبيرة. وانتشرت أنباء عن أن الهجوم يستهدف محمد عبد […]

ظهرت المقالة إسرائيل تقصف عجلة مدنية جنوبي لبنان.. والهدف قيادي في حزب الله أولاً على ايرث نيوز.