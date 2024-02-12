2024-02-12 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المديرية العامة لأسايش السليمانية، اليوم الاثنين ، 5 قرارات “مُلزمة” للمتعاملين بالعملات الأجنبية. وقالت المديرية في بيان، ورد ” ايرث نيوز” انه بحسب كتاب صادر عن المديرية العامة لأسايش السليمانية، يجب على جميع الشركات والمكاتب والتجار والمتعاملين بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي، الالتزام بخمسة قرارات محددة، وإلا فسيواجهون الملاحقة القانونية”. وأضاف” نصت القرارات […]

ظهرت المقالة أسايش السليمانية تصدر قرارات ملزمة للمتعاملين بالعملات الأجنبية أولاً على ايرث نيوز.