2024-02-12 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فشلت البرازيل، صاحبة ذهبية كرة القدم للرجال في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين، في حجز بطاقتها إلى دورة الألعاب المقررة في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، بعد خسارتها أمام غريمتها التقليدية الأرجنتين 0-1 في كراكاس، في تصفيات أميركا الجنوبية. في المقابل، نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافيير ماسكيرانو في […]

ظهرت المقالة الأرجنتين تقصي البرازيل من المشاركة في أولمبياد باريس أولاً على ايرث نيوز.