2024-02-12 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاتصالات اليوم الاثنين، عن إصدار طابع بغداد عاصمة المرأة العربية دعما للمرأة الفلسطينية. وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “بتوجيه وزيرة الاتصالات هيام الياسري اصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير طابع بغداد عاصمة المرأة العربية والذي يمثل دعم المرأة العراقية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وبكمية بلغت ( ٢٠،٠٠٠ ) طابع”. […]

ظهرت المقالة دعما للمرأة الفلسطينية.. الاتصالات تعلن إصدار طابع بغداد عاصمة المرأة العربية أولاً على ايرث نيوز.