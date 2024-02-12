2024-02-12 10:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجرى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، جولة جوية وميدانية تفقد خلالها خط وادي الثرثار الاستراتيجي.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجرى جولة جوية وميدانية، تفقّد خلالها خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتدّ من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى"

وأضاف البيان، ان "السوداني زار مقرّ الفوج الأول، لواء 91 من الفرقة 21/ الجيش العراقي، وبعض السرايا والمواقع على طول هذا الخط، ومقرّ لواء 44/ الحشد الشعبي (لواء أنصار المرجعية) في منطقة الحضر، جنوب غرب محافظة نينوى".