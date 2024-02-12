الفنان المصري أحمد وفيق: العراق بلد الفن والثقافة بكل صنوفها

2024-02-12 10:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

تصوير: نور القيصر

أكد الفنان المصري أحمد وفيق، اليوم الاثنين، أن العراق بلد الفن والثقافة بكل صنوفها، فيما أشار إلى أنه سيطل في شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل "لانش بوكس".

وقال الفنان وفيق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق مركز ثقافي وتاريخي مهم، ويمتلك حضارة قوية عمرها آلاف السنين، وهذا البلد هو مولد الفن والثقافة بكل صنوفها".

وأوضح، أن "إقامة المهرجانات تتيح فرصة كبيرة لتجمع الفنانين سواء كانوا عرباً أو أجانب".

وأضاف "لدي عمل خاص الآن سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، لكني قدمت على إجازة من تصوير المسلسل مؤقتاً، من أجل الحضور لمهرجان بغداد السينمائي"، معبراً عن أمله أن "تشرق شمس بغداد مرة أخرى، خاصة وأن بوادرها بانت من خلال إقامة المهرجانات الكبيرة والمهمة".

وأشار إلى، أنه "سيشارك في مسلسل رمضاني بعنوان (لانش بوكس) مع الفنانة غادة عادل، سيعرض على قناتي شاهد وmbc مصر" مستدركاً بالقول: "في الوقت الحالي يعرض لي مسلسل (روز وليلى) على قناة شاهد و (أنا هارون) على قناة Netflix ".