2024-02-12 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين ،باستقطاع (مليون دينار) من رواتب النواب المتغيبين عن جلسة اليوم. وبحسب بيان لمركز البرلمان ورد” ايرث نيوز” وجه المندلاوي الدائرة الإعلامية بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم، والدائرة المالية باستقطاع مبلغ (مليون دينار) عن عدم حضورهم لهذه الجلسة”.

ظهرت المقالة المندلاوي يوجه باستقطاع (مليون دينار) من رواتب النواب المتغيبين أولاً على ايرث نيوز.