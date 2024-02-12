2024-02-12 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك إن مصر تبني طرقا سريعة تؤدي إلى سيناء منذ سنوات، وإسرائيل هي الهدف. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست جزءا مما دار في البرنامج، حيث قال مقدم البرنامج أريل سيغال، بعد أن ذكر أن رئيس الموساد يقوم بصياغة الرد الإسرائيلي على مقترحات الوسطاء، إن قدرة الجيش الإسرائيلي على ملاحقة […]

ظهرت المقالة الكيان الصهيوني يواجه اقوى جيوش الشرق الاوسط ويخشى دباباته وطيرانه الحديث.. من هو؟ أولاً على ايرث نيوز.