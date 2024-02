لضمان تسجيل جميع الناخبين مكتب المثنى الانتخابي يناقش خطة عملية التسجيل البايومتري

2024-02-12 10:50:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقد المعاون الفني لمكتب انتخابات المثنى السيد حيدر إبراهيم الكندي اجتماعا لعدد من موظفي مراكز التسجيل وبحضور موظفي شعبة شؤون المراكز والمدربين المشرفين في المكتب، لمناقشة الاستعدادات الجارية لعملية التسجيل البايومتري. وتضمن الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة فيما يخص مرحلة التسجيل البايومتري التي أطلقتها المفوضية بداية الشهر الحالي للوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي رافقت العملية

