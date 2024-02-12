اشتباك "طاحن" ينتهي باعتقال "مشتاق الوحش" في المثنى

2024-02-12 10:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

قامت قوة من مديريه شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة المثنى بتاريخ 12 /2 بأمرة مدير المديريه ومجموعه من الضباط والمنتسبين بمداهمه دار احد تجار المخدرات في المحافظه الساكن في قضاء الهلال المتهم الملقب مشتاق الوحش الصادر بحقه امر القبض وفق الماده 28 مخدرات وجرائم جنائيه اخرى وقام بأطلاق النار على القوة المكلفه بالواجب وتبادل الاطلاقات الناريه ورمي القوة برمانه هجوميه وانفجارها بدون وقوع خسائر وتبادل الاطلاقات الناريه وتم اصابته بطلق ناري في يده اليمنى وتم محاصرته داخل داره ومحاوله تسليم نفسه واستخدم عائلته كدروع بشريه وتم تأمين افراد عائلته واخراجهم من الدار والقبض عليه وتم ضبط رمانه هجوميه وبندقيه كلاشنكوف ونقله الى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج.

يتبع ...