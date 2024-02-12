2024-02-12 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاء، فيما اشارت الى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 28,340 شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. وذكرت الوزارة في بيان تابعته ” ايرث نيوز” أن “حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة ارتفعت إلى 28,340 شهيد منذ 7 أكتوبر، مضيفة […]

ظهرت المقالة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 28 ألف منذ بدء الحرب أولاً على ايرث نيوز.