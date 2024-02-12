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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 28 ألف منذ بدء الحرب

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 28 ألف منذ بدء الحرب
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 28 ألف منذ بدء الحرب
2024-02-12 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاء، فيما اشارت الى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 28,340 شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. وذكرت الوزارة في بيان تابعته ” ايرث نيوز” أن “حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة ارتفعت إلى 28,340 شهيد منذ 7 أكتوبر، مضيفة […]

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