2024-02-12 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن موقف استمرار المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب “النشامى” بعد خسارة لقب كأس آسيا 2023. وفقد منتخب الأردن فرصة التتويج بلقب كأس آسيا 2023 لصالح نظيره المنتخب القطري، إثر خسارته المباراة النهائية 1-3. وقال مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية: “لدينا عقد واضح […]

ظهرت المقالة بعد خسارة لقب آسيا.. الاتحاد الأردني يكشف موقف عموتة من تدريب منتخب “النشامى” أولاً على ايرث نيوز.