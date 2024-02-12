االغراوي يؤكد للثامنة اصابة العديد من النازحين بامراض مزمنة

2024-02-12 11:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغرواي الاثنين عن اصابة العديد من النازحين بامراض مزمنة. وقال الغراوي لقناة الثامنة ان النازحين مازالوا يعانون من ضعف الخدمات المقدمة لهم وقلة المساعدات الدولية وقدم مخيماتهم اضافة الى اصابة العديد منهم بامراض مزمنة وفقدان اطفالهم للتعليم. واكد تخصيص دور واطئة الكلفة للنازحين واعمار مناطقهم وتقديم قروض ميسرة ومشاريع مدرة الدخل لهم، بناء على قرار الحكومة العراقية باغلاق المخيمات بالكامل في انحاء العراق في موعد اقصاه الـ30 من حزيران المقبل. المنظمة الدولية للهجرة كشفت في تقرير لها ان هناك ما يزيد على أربعة وستين ألفَ نازح في العراق، يشكلون نسبةَ 7%