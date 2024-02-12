إطلاق حملة لدفن المستنقعات وتحويلها إلى حدائق عامة في الديوانية

2024-02-12 12:42:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، إطلاق حملة لدفن المستنقعات وتحويلها إلى حدائق عامة.

وقال مدير الحدائق والمتنزهات في بلدية الديوانية جاسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة العراق أجمل، باشرت بلدية محافظة الديوانية حملة لدفن البرك والمستنقعات وإنشاء حدائق عامة بدلاً عنها".

وأضاف أن "نسب الإنجاز فيها متفاوتة من 10% إلى 90% وبعد الانتهاء من هذه الأعمال، ستنطلق المرحلة الثانية في أحياء المحافظة"، مبيناً أن "بلدية الديوانية تعمل على إنشاء حدائق ومتنزهات للأطفال وساحات ألعاب لأكثر من 20 موقعاً في المحافظة".

وذكر أهالي بعض المناطق في المحافظة لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "تحويل هذه الأماكن التي كانت تغمرها المياه إلى حدائق ومتنزهات عامة سوف ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين الساكنين في الأحياء القريبة من تلك المناطق فضلاً عن زيادة جمالية المدينة وشوارعها بوجود المناطق الخضراء".