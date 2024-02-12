أمين بغداد: اختيار 5 شركات لتقديم عروضها بشأن البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة

2024-02-12 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – كرار خليل

أعلن أمين بغداد عمار موسى، اليوم الاثنين، عن اختيار 5 شركات لتقديم عروضها بشأن البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، فيما حدد موعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة.

وقال موسى في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان مناقصة إحالة البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "34 شركة تقدمت لأعمال تنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بعدما أعلنت الأمانة يوم السادس من تشرين الثاني 2023 عن مناقصة التأهيل المسبق لأعمال مقاولات البنى التحتية لمدينة الصدر وأغلقت يوم الخامس من كانون الثاني الماضي".

وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة عليا من أمانة بغداد ووزارتي التخطيط والإعمار والإسكان لإخضاع الشركات للمعايير الخاصة بالتأهيل المسبق، والتأكد من كفاءتها، حيث تم اختيار 5 شركات عالمية رصينة واجتازت مرحلة التأهيل المسبق"، مشيراً الى "أننا نعلن اليوم توجيه دعوات الى هذه الشركات لتقديم عروضها لمدة شهر واختيار الشركة الأنسب للشروع بعملية تنفيذ البنى التحتية للمدينة".

وأكد أن "هذه المدينة هي واحدة من المدن التي كانت ضمن البرنامج الحكومي لفك مشكلة السكن في بغداد مع المدن الجديدة التي وضع الحجر الأساس لها"، لافتاً الى أن "هذه الدعوات تتضمن تنفيذ البنى التحتية لـ11 ألف وحدة سكنية من أصل 60 ألف وحدة سكنية مع البنى التحتية الأساسية للمدينة".

وذكر أنه "بعد إحالة البنى التحتية للشركة التي سيتم اختيارها من الشركات المتنافسة، سنشرع بإحالة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المدينة المهمة والتي تستهدف بحدود 60 ألف وحدة سكنية مع فعاليات متكاملة لها"، لافتاً الى أن "المشروع ليس مجمعاً سكنياً وإنما مدينة جديدة مكتملة الخدمات وفق رؤية حصرية تتلاءم مع التوجه الحكومي".

وبين أن "مشروع مدينة الصدر الجديدة وباقي المدن متابعة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً الى أنه "سيتم الشروع بتنفيذ البنى التحتية للمدينة هذا العام".

وأكد أن "البنى التحتية تتضمن خدمات متكاملة من ماء ومجارٍ وطرق وكهرباء وغيرها"، لافتاً الى أن "المدينة قريبة على الطريق الحلقي الرابع وسترتبط بالمناطق المجاورة من خلال محاور رئيسة".

وذكر أنه "سيتم تكليف جهة استشارية رصينة للإشراف على تنفيذ جميع الأعمال"، موضحاً أن "التصاميم التي أعدت للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، يتم إعدادها وإخراجها من قبل مكاتب استشارية متخصصة عالمية تم التعاقد معها".