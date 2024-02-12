كلية العلوم السياسية تسلط الضوء على المنهاج الوزاري لحكومة السوداني

2024-02-12 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاعقدت كلية العلوم السياسية، في جامعة بغداد، اليوم الاثنين، ندوة فصلية تحت عنوان (المنهاج الوزاري لحكومة السيد محمد شياع السوداني: دراسة في المخرجات).وقال مستشار رئيس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المبادرة التي تقودها كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، تعتبر مبادرة فريدة من نوعها، لأنها تسلط الضوء على تقرير البرنامج الحكومي، الذي قدم في الأسبوع الماضي وصوت عليه مجلس الوزراء، وهو يمثل حصيلة إنجاز لمدة سنة من عمر الحكومة".وأضاف، أن "إقامة مثل هكذا ندوات يتوق لها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعشيق وتجسير العلاقة مع العقول الأكاديمية، في تقييم الوضع الراهن في قطاع المؤسسات وجودة الخدمات والأداء السياسي".ومضى بالقول: إن "هذه الندوة تمثل محاكاة، بين ما تنجزه الحكومة كجهاز تنفيذي وبين فكر التخطيط السياسي الستراتيجي بعيد المدى الذي تحمله العقول في الأكاديميات العراقية".وتابع، "لذلك فإن هذه الندوة هي بارقة أمل جديدة، ونحن في مجال تكرار هذه المبادرة على كل الجامعات العراقية، ليكون عقل الأمة المفكر ‏هو الجامعة وإدارتها التنفيذية هي أجهزة القطاع العام".وأشار إلى، أن "كلية العلوم السياسية هي واحدة من الكليات العريقة التي تمتلك قامات معرفية وفكرية مهمة".‏من جانبه، قال عميد كلية العلوم السياسية، عادل عبد الحمزة: إن "إقامة مثل هذه المبادرة من كلية العلوم السياسية هي جزء من إقامة الصلة بين المنابر الأكاديمية وأصحاب القرار، وردم الفجوة بين التطلعات والواقع".وأوضح، أن "هذه الندوة هي جزء من متابعات وتطلعات كلية العلوم السياسية في تشخيص المشكلات وتقييم الواقع، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف وحل تلك المشكلات".