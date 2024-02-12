ثلاثة محترفين يلتحقون بنادي القوة الجوية اليوم

2024-02-12 12:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، وصول ثلاثة محترفين للانضمام إلى فريقها الكروي في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن المحترفين الثلاثة البوليفي بابلو إلياس، والأرجنتيني هوغو سيلفا، والرواندي غابيل مانيوشيومي، وصلوا إلى بغداد للالتحاق بالفريق وتمثيله لما تبقى من الموسم الحالي في دوري نجوم العراق.

وبين أن الإدارة سبق وأن تعاقدت معهم خلال سوق الانتقالات الشتوية عبر البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أن اللاعبين سيبدأون تدريباتهم مع الفريق في الوحدة التدريبية للفريق اليوم الاثنين وسيكونون متاحين لخيارات المدرب أيوب أوديشو للجولات المقبلة.

وكان فريق القوة الجوية قد عزز صدارته أمس الأول السبت بعد فوزه على الميناء في الجولة 13 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة.